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Haberler Galeri İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:05

İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor. İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz aylarda saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali

İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar’ın son hali şaşırttı!

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar (Şener Şen) ile Hanım (Türkân Şoray) adlı işe ihtiyacı olan iki çocuklu dul bir kadının hayat mücadelesinde, her türlü zorluk içinde işte ve aşkta "İkinci Bahar"ı yaşamaya başlamalarının hikâyesi. Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor?

İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar’ın son hali şaşırttı!

Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Devin Özgür Çınar son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekiyor.

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İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar’ın son hali şaşırttı!

İkinci Bahar'daki Cennet karakteri ile hafızalara kazınan geçtiğimiz aylarda saçlarını tıpkı Cennet gibi kestirmesi ile gündem olan Devin Özgür Çınar sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar’ın son hali şaşırttı!

İşte merak edenler için İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

İkinci Bahar’ın Cennet’inin eski halinden hiç eser yok! İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar’ın son hali şaşırttı!
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