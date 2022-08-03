İkinci baharını yaşayan 64 yaşındaki Banu Alkan sosyal medyada tiye alındı!! Yeşilçam’ın Afrodit’i sevgilisi Kemal Yıldız’a aşkını haykırdı!

Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:16

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelmeye devam ediyor. Güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, evleneceğini duyurmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan şimdilerde Kemal Yıldız ile ikinci baharını yaşıyor. Alkan son olarak ise sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada trend oldu. Doludizgin bir ilişki yaşayan Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu. Alkan, sosyal medyada alay konusu oldu…