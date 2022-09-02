Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
09:40
İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya'dan sevenlerini endişelendiren paylaşım
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile birlikteliği 2019 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift mutlu evliliklerinden ilk oğulları Fikret Ali'yi evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine 3 aylık hamile olan Hazal Kaya, Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti. Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da paylaşım yapmaması dikkat çekti. Hazal Kaya, bu duruma ilişkin sevenlerini endişenlendiren bir açıklama yaptı.