İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu konuşulan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasının bozulduğu iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda dostları ile buluşan Kaya'ya muhabirler, boşanma iddialarını sordu. İddialara gülüp geçen güzel oyuncu, "Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetinmişti.