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Haberler Galeri İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya'dan sevenlerini endişelendiren paylaşım
Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:40

İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya'dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile birlikteliği 2019 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift mutlu evliliklerinden ilk oğulları Fikret Ali'yi evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine 3 aylık hamile olan Hazal Kaya, Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti. Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da paylaşım yapmaması dikkat çekti. Hazal Kaya, bu duruma ilişkin sevenlerini endişenlendiren bir açıklama yaptı.

İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal rolüyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra birçok başarılı yapımda başrol oynayan ekranların sevilen yüzü arasında yer alan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 3 yıl önce dünyaevine girmişti.

İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Birliktelikleriyle parmak ısırtan çift, aynı yılın sonlarında ilk oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuştu.

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İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu konuşulan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasının bozulduğu iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda dostları ile buluşan Kaya'ya muhabirler, boşanma iddialarını sordu. İddialara gülüp geçen güzel oyuncu, "Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetinmişti.

İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Hazal Kaya'nın alyansının da parmağında duruyor oluşu cevabını doğrular nitelikteydi.

İkinci bebeğine hamile Hazal Kaya’dan sevenlerini endişelendiren paylaşım

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Hazal Kaya, bir süredir Instagram'da paylaşım yapmıyordu. Hazal Kaya, bu duruma ilişkin açıklama yaptı.

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