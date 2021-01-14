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Haberler Galeri İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı ...

'ın 'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli kızına adını koymuştu. Bebeğinin babasını sır gibi saklayan oyuncu kızı Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu. Doğuma günler kala verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan Meryem Uzerli hayranlarına kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi. Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı kızı Lily Koi sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. İşte Lily Koi...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 09:45
İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

'ın 'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli kızına adını koymuştu.

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

Bebeğinin babasını sır gibi saklayan oyuncu kızı ile yeni paylaşımda bulundu.

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İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

Doğuma günler kala verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan Meryem Uzerli hayranlarına kızı 'nin yüzünü gösterdi.

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

İşte ...

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı kızı sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

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