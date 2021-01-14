İkinci kez anne olan Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü gösterdi! İşte Meryem Uzerli'nın kızı Lily Koi...

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli kızına Lily Koi adını koymuştu. Bebeğinin babasını sır gibi saklayan oyuncu kızı Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu. Doğuma günler kala verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan Meryem Uzerli hayranlarına kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi. Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı kızı Lily Koi sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi...