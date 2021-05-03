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Haberler Galeri İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:36

İkinci kez evlenen ve 'dan gecikmeli ! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı !

ve 'nın inişli çıkışlı ilişkisi geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına sonlanmıştı. Ünlü çift, 2018 yılının son günlerinde Amsterdam'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Eylül 2019'da tek celsede boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yollarını ayıramamış ve boşandıktan sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı. İkinci kez evlenen ikili, için ise fırsat bulamamıştı. 17 günlük kapanmayı fırsata çeviren Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaparak 'da lüks bir otelin balayı villasını kapattı. Akçıl'ın bir haftalık tatil için ödediği fiyat ise ...

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

ile , Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, 9 ay sonra boşanmıştı.

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

Ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişler, geçen şubatta ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı.

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İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

Balayına gidemeyen çift 17 günlük kapanmayı fırsata çevirdi.

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

, eşi 'ya sürpriz yaparak 'da lüks bir otelin villasını kapattı!

İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

Posta'nın haberine göre; Akçıl'ın bir haftalık tatil için 100 bin TL ödediği söyleniyor.

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