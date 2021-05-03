İkinci kez evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan gecikmeli balayı! Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaptığı lüks otelin fiyatı dudak uçuklattı!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın inişli çıkışlı ilişkisi geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına sonlanmıştı. Ünlü çift, 2018 yılının son günlerinde Amsterdam'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Eylül 2019'da tek celsede boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yollarını ayıramamış ve boşandıktan sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı. İkinci kez evlenen ikili, balayı için ise fırsat bulamamıştı. 17 günlük kapanmayı fırsata çeviren Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'ya sürpriz yaparak Antalya'da lüks bir otelin balayı villasını kapattı. Akçıl'ın bir haftalık tatil için ödediği fiyat ise dudak uçuklattı...