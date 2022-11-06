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Haberler Galeri İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! "Çok heyecanlıyım"
Giriş Tarihi: 06.11.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 10:56

İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! "Çok heyecanlıyım"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı. Subaşı, paylaşımında "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! Çok heyecanlıyım

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından açtığı kafeyi de kapatıp yurt dışına yerleşmişti. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! Çok heyecanlıyım

Subaşı, uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

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İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! Çok heyecanlıyım

Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almıştı. Ancak muradına erememişti.

İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! Çok heyecanlıyım

İlişkilerine bir şans daha veren ikili tekrar barışmıştı.

İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! Çok heyecanlıyım

Mutlu anlarını Instagram hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez evlilik teklifi aldı.

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