Giriş Tarihi: 06.11.2022 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
10:56
İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! "Çok heyecanlıyım"
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı. Subaşı, paylaşımında "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.