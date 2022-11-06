İkinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı! "Çok heyecanlıyım"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından açtığı kafeyi de kapatıp yurt dışına yerleşmişti. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.