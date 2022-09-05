Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
16:46
İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklayan Hazal Kaya'dan yeni pozlar geldi. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya son paylaşımı ile hayranlarına bir sürpriz daha yaptı. Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya doğacak bebeklerine verdikleri ismi açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin ismi...