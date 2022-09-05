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Haberler Galeri İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 16:46

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklayan Hazal Kaya'dan yeni pozlar geldi. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya son paylaşımı ile hayranlarına bir sürpriz daha yaptı. Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya doğacak bebeklerine verdikleri ismi açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin ismi...

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

Bir konser çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmişti. Soruları yanıtladığı sırasında bebeğinin cinsiyetini de paylaşmıştı.

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya belirginleşen göbeğini paylaştı! Hazal Kaya bakın doğacak kızına ne ad verecek!

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız bebek beklediğini müjdelemişti.

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