Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:19

İkinci kez kız babası olacak olan Kenan İmirzalıoğlu merak edileni açıkladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak bebeklerinin ismi ne olacak?

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor. Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebekleri ne zaman dünyaya gelecek? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin adı ne olacak? İkinci kez kız babası olacak olan Kenan İmirzalıoğlu merak edileni açıkladı. Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni açıklama...