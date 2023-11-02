İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:49

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift, şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecindeki tüm değişimlerini Instagram hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli Tatlıses, son olarak karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Doğumuna sayılı günler kalan Yasemin Şefkatli Tatlıses'in hamilelik pozları büyük ilgi gördü.