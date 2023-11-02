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Haberler Galeri İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses'ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:49

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses'ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift, şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecindeki tüm değişimlerini Instagram hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli Tatlıses, son olarak karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Doğumuna sayılı günler kalan Yasemin Şefkatli Tatlıses'in hamilelik pozları büyük ilgi gördü.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

Babası İbrahim Tatlıses gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses, iki yıl önce bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Gözde çiftten kısa süre sonra müjdeli haber gelmişti.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

İKİZLERE HAMİLE!

Güzel haberi dede olacağı için oldukça heyecanlanan İbrahim Tatlıses duyurmuş, Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğunu açıklamıştı.

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İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

Tatlıses ailesi, şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanıyor.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

Hamilelik sürecini anbean takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli Tatlıses, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli Tatlıses’ten karnı burnunda pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu: Annelik sana çok yakıştı!

"HAFTA ARASINDAN SELAMLAR"

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda "İki erkek bebek bekliyoruz" açıklaması yapan Şefkatli, 6. ayından fotoğraflar yayınladı.

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