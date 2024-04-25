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Haberler Galeri İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:29

İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi…

İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkurtmuştu.

İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.

İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini süren genç çiftten siyah-beyaz aile pozları gelmişti.

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