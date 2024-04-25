Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
13:29
İkiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu böyle duyurdu! Takipçilerinden dua istedi!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi…