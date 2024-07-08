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Haberler Galeri "İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:41

"İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. 5 aylık olan ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir dedeleri İbrahim Tatlıses'e çok benzetildi...

İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.

İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.

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İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez göstermişti.

İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde!

İkizler aynı dedeleri İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı...

Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu.

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