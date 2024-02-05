İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak? Herkes merak ediyor

Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi."