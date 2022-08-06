İlk kez konuştu: Boşanma nedeni... Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur tepkilerine tokat gibi yanıt! O yorumlara ateş püskürdü

Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
11:47
Magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur ile ilgili kendisine yapılan yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Murat Dalkılıç sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Dalkılıç, "Merve, Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" şeklindeki yorumlar hakkında, "Hakikatten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ama yüzlerce nefret dolu mesajlar aldım… Kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı… Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" dedi. İşte olayın tüm detayları…