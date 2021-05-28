Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 09:33

ile aşk yaşamaya başlayan 'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı 'ı tek kalemde sildi!

'den aylar önce boşanan şarkıcı 'nın, oyuncu 'ye gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. hakkındaki aşk iddiaları, çiftin Bodrum'da kaldıkları villada görüntülenmesiyle belgelenmişti. Önceki gün de taze çiftten aşk-ı ilan geldi, aşk pozlarının sosyal medyadan yayınladı. Sürpriz ilişkinin ortaya çıkmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Kıskançlık krizine giren Sıla, İlker Kaleli'nin eski sevgilisi 'nun en yakın arkadaşı olan 'ı sildi.

İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!

kıskançlık krizine girdi 'ı sildi geçti! yaşadığı aşkla gündeme boma gibi düşen Sıla, şaşırtan hamlesi ile adından söz ettirdi.

İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!

Ahmet Kural, derken şimdi de gönlünü 'ye kaptırdı. Bu yılın başında Hazer Amani'den boşanan Sıla'nın oyuncu İlker Kaleli ile aşkı gündemden düşmüyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!

Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı , Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef ile nikah masasına oturmuştu. 11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı.Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'nın ile aşk yaşadığı iddiası ilk olarak geçtiğimiz aylarda kulislerde yerini almıştı.

İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!

AŞKIN İLK KARESİ

Çıkan haberlerin ardından ve , birlikte çekildikleri pozları aşk dolu sözcüklerle takipçilerini beğenisine sundu. Kaleli, Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!

"CANIMIN CANISIN"

da sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ikiliye sosyal medyadan yorum gecikmedi.

SON DAKİKA