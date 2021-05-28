Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:27Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 09:33
İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan şok hamle! Kıskançlık krizine giren Sıla, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı tek kalemde sildi!
Hazer Amani'den aylar önce boşanan şarkıcı Sıla'nın, oyuncu İlker Kaleli'ye gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. Sıla ve İlker Kaleli hakkındaki aşk iddiaları, çiftin Bodrum'da kaldıkları villada görüntülenmesiyle belgelenmişti. Önceki gün de taze çiftten aşk-ı ilan geldi, Sıla ile İlker Kaleli aşk pozlarının sosyal medyadan yayınladı. Sürpriz ilişkinin ortaya çıkmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Kıskançlık krizine giren Sıla, İlker Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı olan Sinem Kobal'ı sildi.