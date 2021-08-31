İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Son olarak "Baraj" dizisiyle ekranlarda boy gösteren tescilli güzel Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Gizem Karaca, güzelliğiyle de mest ediyor. Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncu, son olarak imaj değişimine gitti. Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Karaca, sosyal medyadan paylaştığı yeni karesiyle bir hayli şaşırttı. Gizem Karaca'nın radikal değişimi sosyal medyada ses getirdi!