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Haberler Galeri İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın son hali inanılmaz...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:15

İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın son hali inanılmaz...

Son olarak "Baraj" dizisiyle ekranlarda boy gösteren tescilli güzel Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Gizem Karaca, güzelliğiyle de mest ediyor. Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncu, son olarak imaj değişimine gitti. Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Karaca, sosyal medyadan paylaştığı yeni karesiyle bir hayli şaşırttı. Gizem Karaca'nın radikal değişimi sosyal medyada ses getirdi!

İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Son olarak "Baraj" dizisiyle ekranlarda boy gösteren tescilli güzel Gizem Karaca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Oyunculuğuyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan Gizem Karaca, güzelliğiyle de mest ediyor.

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İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Uzun süredir saçlarını koyu renk kullanan oyuncu, son olarak imaj değişimine gitti.

İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Karaca, sosyal medyadan paylaştığı yeni karesiyle bir hayli şaşırttı.

İmaj değiştiren Gizem Karaca sarışın oldu! Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın son hali inanılmaz...

Gizem Karaca'nın bu kararı vermesinin sebebinin proje olup olmadığı bilinmezken güzel oyuncu yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı.

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