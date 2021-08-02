İmaj değiştiren Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti. Afrika örgüsü yaptıran Zehra Çilingiroğlu, görenleri bir hayli şaşırtmıştı. 23 yaşındaki ünlü güzelin son halini, babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı. Ünlü spor yorumcusunun sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Özellikle yeni imajıyla Zehra Çilingiroğlu'nun dikkat çektiği kareye binlerce beğeni geldi. Baba-kızın pozuna Hülya Avşar ile Helin Avşar da kayıtsız kalamadı. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaptığı o paylaşım...