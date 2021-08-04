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Haberler Galeri İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 04.08.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 07:47

İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti. Afrika örgüsü yaptıran Zehra Çilingiroğlu, görenleri bir hayli şaşırtmıştı. 23 yaşındaki ünlü güzelin son halini, babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı. Ünlü spor yorumcusunun sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Özellikle yeni imajıyla Zehra Çilingiroğlu'nun dikkat çektiği kareye binlerce beğeni geldi. Baba-kızın pozuna Hülya Avşar ile Helin Avşar da kayıtsız kalamadı. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaptığı o paylaşım...

İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti.

İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Afrika örgüsü yaptıran Zehra Çilingiroğlu, görenleri bir hayli şaşırtmıştı.

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İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

23 yaşındaki ünlü güzelin son halini, babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı.

İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Kaya Çilingiroğlu, bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İmaj yenileyen Zehra Çilingiroğlu'nun son halini babası Kaya Çilingiroğlu paylaştı! Baba-kızın pozuna Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı!

Baba-kızın fotoğrafına Hülya Avşar ve Helin Avşar da kayıtsız kalamadı. Avşar kızları, paylaşıma kalp emojileri not düştü.

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