Giriş Tarihi: 24.08.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
06:32
İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile geçtiğimiz haftalarda Polonya'da tatil yaptı. Kızları olduktan sonra daha da duyarlı olan çift, Lalin ve Leyla'ya geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak istiyor. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde ailece ekolojik kamp tatili yapıyorlar. Doğal malzemelerle yapılmış evlerde konaklayan İmirzalıoğlu Ailesi, organik ürünler tüketip doğayla iç içe bir hafta geçirdi.