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Haberler Galeri İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!
Giriş Tarihi: 24.08.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 06:32

İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile geçtiğimiz haftalarda Polonya'da tatil yaptı. Kızları olduktan sonra daha da duyarlı olan çift, Lalin ve Leyla'ya geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak istiyor. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde ailece ekolojik kamp tatili yapıyorlar. Doğal malzemelerle yapılmış evlerde konaklayan İmirzalıoğlu Ailesi, organik ürünler tüketip doğayla iç içe bir hafta geçirdi.

ÖMER KARAHAN
İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, kızları Lalin ve Leyla ile Polonya'da ekolojik tatil yaptı. Çift, kızlarına geri dönüşümü, ekosistem bilincini aşılamak ve farkındalık kazandırmak amacıyla yılın belli dönemlerini doğayla iç içe geçiriyor

İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Ekolojik tatil, doğada ayak izlerinizi bırakmadan tatil yapmak anlamına geliyor.

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İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Popüler tatil anlayışından uzak her besini en doğal haliyle tadarak tatil yapmak, son dönemin trendleri arasında.

İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile Polonya'da ekolojik tatil yaptı...

İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!

Çocuklarına geri dönüşümü, doğayı, kırılgan ekosistem bilincini aşılamak için her yıl belli bir dönem ekolojik tatil tercih eden çift, çocuklarını toplum için faydalı bireyler olarak yetiştirmeye özen gösteriyor.

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