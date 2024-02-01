Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
15:59
‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu
Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, sosyal medyayı salladı... 'İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip gibi karakterlere hayat veren Yasemin Yalçın, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle gündem oldu. Sosyal medya takipçileri, 'Yasemin Yalçın kaç yaşında?' sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, 'Hiç yaşlanmamış', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarda bulundu...