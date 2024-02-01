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Haberler Galeri ‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:59

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, sosyal medyayı salladı... 'İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip gibi karakterlere hayat veren Yasemin Yalçın, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle gündem oldu. Sosyal medya takipçileri, 'Yasemin Yalçın kaç yaşında?' sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, 'Hiç yaşlanmamış', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarda bulundu...

‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı.

‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın verdiği kilolar ve fit görüntüsü sosyal medya kullanıcılarından, "Genç kız gibi olmuş" şeklinde yorumlar aldı.

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‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

Takipçiler Yalçın için, "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yaptı.

‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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