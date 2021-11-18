İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, bir süredir verdiği kilolarıyla magazin gündeminden düşmüyordu. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konser sonrası röportaj veren Deniz Seki'nin yüzündeki değişim olay yaratmıştı. Deniz Seki'nin yüzünün şiş hali dikkatlerden kaçmazken şarkıcı için 'sosyal medyada photoshop'u abartıyor' eleştirileri yapılmıştı. Deniz Seki iddialara isyan etti. Etiler'de görüntülenen Deniz Seki fit hali ile 'photoshop' haberlerini yalanladı. İşte Deniz Seki'nin son hali...