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Haberler Galeri İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki'den 'photoshop'u abarttı' eleştirilerine yanıt!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:38

İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki'den 'photoshop'u abarttı' eleştirilerine yanıt!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, bir süredir verdiği kilolarıyla magazin gündeminden düşmüyordu. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konser sonrası röportaj veren Deniz Seki'nin yüzündeki değişim olay yaratmıştı. Deniz Seki'nin yüzünün şiş hali dikkatlerden kaçmazken şarkıcı için 'sosyal medyada photoshop'u abartıyor' eleştirileri yapılmıştı. Deniz Seki iddialara isyan etti. Etiler'de görüntülenen Deniz Seki fit hali ile 'photoshop' haberlerini yalanladı. İşte Deniz Seki'nin son hali...

İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bir bankada işlerini halleden ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Seki, sosyal medya üzerinden kendisine gelen 'photoshop' eleştirilerine isyan etti.

İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyordu.

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İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Ancak geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konser sonrası röportaj veren Deniz Seki'nin yüzündeki değişim olay yaratmıştı.

İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Deniz Seki'nin yüzünün şiş hali dikkatlerden kaçmazken şarkıcı için 'sosyal medyada photoshop'u abartıyor' eleştirileri yapılmıştı.

İncecik kalan Deniz Seki isyan etti! Deniz Seki’den ’photoshop’u abarttı’ eleştirilerine yanıt!

Şarkıcı Deniz Seki, Etiler'de bir bankada görüntülendi. Şubede bir saati aşkın kalan ünlü isim, "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı... Muhasebecimle beraber geldim hatta bir takım işlemler vardı onları hallettik" dedi.

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