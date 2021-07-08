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Haberler Galeri İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 13:25

İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin bikinili pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimi ile büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Bazı paylaşımlarında Photoshop yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu defa siyah bikinisi ile boy gösterdi. İncecik olan Deniz Seki'nin siyah bikinili pozuna beğeni yağdı...

İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin bikinili pozları ile sosyal medyayı sallamıştı.

İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimi ile büyük beğeni topluyor.

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İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

Bazı paylaşımlarında Photoshop yaptığı iddia edilen ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu defa siyah bikinisi ile boy gösterdi.

İncecik olan Deniz Seki'den bikinili poz geldi! Siyah bikinisi ile boy gösteren Deniz Seki'ye beğeni yağdı...

İncecik olan Deniz Seki'nin siyah bikinili pozuna beğeni yağdı...

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