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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!

ve 'ın düğünü için hazırlanan hatıra tabaklarındaki büyük hata görenleri kahkaya boğdu.

Giriş Tarihi: 13.04.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 13:34
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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

ve nişanlısı 'ın düğünü için geri sayım başladı.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

��ift 19 Mayıs'ta düzenlenecek görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

nin en gözde bekarı olan 'nin düğünü sadece e'de değil dünyanın bir çok ülkesinde merakla bekleniyor.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

Çiftin haberleri de ilgi oldukça yüksek.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

Biri ünlü bir televizyon yıldızı diğeri de kraliyet üyesi olunca haliyle düğünü ticari zekaya çevirenlerin de sayısı artıyor.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

ve 'nin düğünü için şimdiden hatıra eşyaları satışa çıkarılmış durumda.

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nda alay konusu oldu... ve 'ın tabağındaki büyük hata!
İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

e'de turistlerin ilgisini çekecek tonla eşyanın üzerinde Meghan ve Harry var.

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