İngiliz basınında alay konusu oldu...Prens Harry ve Meghan Markle'ın tabağındaki büyük hata!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü için hazırlanan hatıra tabaklarındaki büyük hata görenleri kahkaya boğdu. Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın düğünü için geri sayım başladı. Çift 19 Mayıs'ta düzenlenecek görkemli bir törenle dünyaevine girecek. Kraliyet ailesinin en gözde bekarı olan Prens Harry'nin düğünü sadece İngiltere'de değil dünyanın bir çok ülkesinde merakla bekleniyor. Çiftin haberleri de ilgi oldukça yüksek. Biri ünlü bir televizyon yıldızı diğeri de kraliyet üyesi olunca haliyle düğünü ticari zekaya çevirenlerin de sayısı artıyor. Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünü için şimdiden hatıra eşyaları satışa çıkarılmış durumda. İngiltere'de turistlerin ilgisini çekecek tonla eşyanın üzerinde Meghan ve Harry var.