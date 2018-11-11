İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Son zamanlarda ardı ardına düğünler ve yeni bebek haberleriyle gündemde olan İngiliz kraliyet ailesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Prens Harry'nin karısı Sussex Düşesi Meghan Markle'ın özel asistanı aniden istifasını verdi ve saraydan ayrıldı. Kensington Sarayı sözcüsü, adının sadece Melisa olduğu bilinen genç kadının ayrılık nedeni hakkında yorum yapmadı. Ancak özel asistanın, altı ay gibi kısacık bir sürede istifa etmesinin ardında Markle'ın hem kişiliğinin hem de ailesiyle arasındaki anlaşmazlıkların neden olduğu ileri sürüldü. Kraliyet yorumcuları, Melissa adlı kadının, İngiltere'de saygın bir iş olarak bilinen bir düşesin özel asistanlığı görevinden bu kadar çabuk ayrılmasına yaşadığı yüksek gerilimin neden olduğunu iddia etti. Çevresinde 'çok yetenekli bir asistan' olarak tanınan genç kadının, Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın ve diğer aile üyelerinin basına yaptığı, kraliyet ailesini rahatsız eden açıklamaların yarattığı stresli dönemi yönetmek için çok çaba harcadığı biliniyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününün başarılı geçmesinde de büyük katkısı olduğu belirtilen Melissa'nın özellikle bu dönemde Markle ailesinin yarattığı küçük çaplı skandallarla başa çıkmakta başarılı olduğu biliniyor.