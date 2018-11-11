Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Giriş Tarihi: 11.11.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2018 14:41
İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Son zamanlarda ardı ardına düğünler ve yeni bebek haberleriyle gündemde olan kraliyet ailesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Prens Harry'nin karısı Sussex Düşesi Meghan Markle'ın özel asistanı aniden istifasını verdi ve saraydan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Kensington Sarayı sözcüsü, adının sadece Melisa olduğu bilinen genç kadının ayrılık nedeni hakkında yorum yapmadı.

İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Ancak özel asistanın, altı ay gibi kısacık bir sürede istifa etmesinin ardında Markle'ın hem kişiliğinin hem de ailesiyle arasındaki anlaşmazlıkların neden olduğu ileri sürüldü.

İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Kraliyet yorumcuları, Melissa adlı kadının, İngiltere'de saygın bir iş olarak bilinen bir düşesin özel asistanlığı görevinden bu kadar çabuk ayrılmasına yaşadığı yüksek gerilimin neden olduğunu iddia etti.

İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Çevresinde "çok yetenekli bir asistan" olarak tanınan genç kadının, Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın ve diğer aile üyelerinin basına yaptığı, kraliyet ailesini rahatsız eden açıklamaların yarattığı stresli dönemi yönetmek için çok çaba harcadığı biliniyor.

İngiliz kraliyet ailesine şok: Düğünden sonra sadece altı ay dayanabildi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününün başarılı geçmesinde de büyük katkısı olduğu belirtilen Melissa'nın özellikle bu dönemde Markle ailesinin yarattığı küçük çaplı skandallarla başa çıkmakta başarılı olduğu biliniyor.

BİZE ULAŞIN