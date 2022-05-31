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Haberler Galeri İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu
Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 15:19

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 27 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplattı. Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniyor. Demi Rose'un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor. Ünlü modelin yaptığı her paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte herkesin konuştuğu İngiliz model Demi Rose'un sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar…

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

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İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Instagram hesabında 19 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, yürek hoplatan pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

27 yaşındaki güzel model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

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