"İnsan kendine bunu neden yapar?" Dilan Çiçek Deniz'in son hali hayal kırıklığı oldu! "En büyük suç doktorunda"

Tescilli güzellerden oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Son olarak Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde de ilişkisini noktalayan Dlan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim hakkındaki tüm haberleri gölgesinde bıraktı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da köşesinde yer verdiği Dilan Çiçek Deniz'in estetikli hali eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada "Tam bir estetik faciası" denen Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim için Bülent Cankurt'un yorumu "İnsan kendine bunu neden yapar?" oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in son hali...