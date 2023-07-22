"İnsan kendine bunu neden yapar?" Dilan Çiçek Deniz'in son hali hayal kırıklığı oldu! "En büyük suç doktorunda"

GEREKSİZ ESTETİK!

Önceki akşam genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in oynadığı reklam filmini izledim; gözlerime inanamadım! Dilan'ın reklam filmindeki yüzünün halini gördüğümde; insan kendine bunu neden yapar dedim. Özellikle böyle genç ve güzel bir oyuncu niçin estetiğe başvurur anlayamıyorum.