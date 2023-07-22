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Haberler Galeri "İnsan kendine bunu neden yapar?" Dilan Çiçek Deniz'in son hali hayal kırıklığı oldu! "En büyük suç doktorunda"
Giriş Tarihi: 22.07.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 08:26

"İnsan kendine bunu neden yapar?" Dilan Çiçek Deniz'in son hali hayal kırıklığı oldu! "En büyük suç doktorunda"

Tescilli güzellerden oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Son olarak Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde de ilişkisini noktalayan Dlan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim hakkındaki tüm haberleri gölgesinde bıraktı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da köşesinde yer verdiği Dilan Çiçek Deniz'in estetikli hali eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada "Tam bir estetik faciası" denen Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim için Bülent Cankurt'un yorumu "İnsan kendine bunu neden yapar?" oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in son hali...

BÜLENT CANKURT
İnsan kendine bunu neden yapar? Dilan Çiçek Deniz’in son hali hayal kırıklığı oldu! En büyük suç doktorunda

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli ama çok konuşulan bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim oyuncu hakkındaki tüm haberleri gölgede bıraktı. Dilan Çiçek Deniz'in yeni reklam filmindeki halleri sosyal medyanın diline düştü.

İnsan kendine bunu neden yapar? Dilan Çiçek Deniz’in son hali hayal kırıklığı oldu! En büyük suç doktorunda

Tescilli güzellerden oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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İnsan kendine bunu neden yapar? Dilan Çiçek Deniz’in son hali hayal kırıklığı oldu! En büyük suç doktorunda

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un da köşesinde yer verdiği Dilan Çiçek Deniz'in estetikli hali eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada "Tam bir estetik faciası" denen Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim için Bülent Cankurt'un yorumu "İnsan kendine bunu neden yapar?" oldu.

İnsan kendine bunu neden yapar? Dilan Çiçek Deniz’in son hali hayal kırıklığı oldu! En büyük suç doktorunda

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı ve Dilan Çiçek Deniz'in hayranlarını şoke eden son hali...

İnsan kendine bunu neden yapar? Dilan Çiçek Deniz’in son hali hayal kırıklığı oldu! En büyük suç doktorunda

GEREKSİZ ESTETİK!
Önceki akşam genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in oynadığı reklam filmini izledim; gözlerime inanamadım! Dilan'ın reklam filmindeki yüzünün halini gördüğümde; insan kendine bunu neden yapar dedim. Özellikle böyle genç ve güzel bir oyuncu niçin estetiğe başvurur anlayamıyorum.

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