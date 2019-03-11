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fenomeni kendi kendini ifşa etti

fenomeni makyaj artisti Avustralyalı Brookelle McKenzie, paylaştığı eski fotoğrafıyla hayranlarını şoke etti.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 13:31
Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

'da 1 milyona yakın takipçisi olan Brookelle McKenzie, kendi kendini ifşa etti.

Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Brookelle McKenzie, 14 yıl önceki fotoğrafını paylaşınca, eskiden de ünlü olduğu ortaya çıktı.

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Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Fotoğrafta, o dönemin gözde akımlarından "emo" imajıyla Brookelle McKenzie gözüküyor.

Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Brookelle McKenzie, dönemin meşhur sitesi MySpace'te de "Brookelle Bones" adıyla bilinen biriydi.

Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

14 yıl sonra, eski kimliğini ilk kez takipçilerine duyurdu.

Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan genç kadının takipçileri, bu ifşaya oldukça şaşırdı.

Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Bir kısmı, o dönemki adıyla "Brookelle Bones"u eskiden de takip ettiğini belirtti.

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