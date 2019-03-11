Instagram fenomeni kendi kendini ifşa etti

Instagram fenomeni makyaj artisti Avustralyalı Brookelle McKenzie, paylaştığı eski fotoğrafıyla hayranlarını şoke etti. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan Brookelle McKenzie, kendi kendini ifşa etti. Brookelle McKenzie, 14 yıl önceki fotoğrafını paylaşınca, eskiden de ünlü olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta, o dönemin gözde akımlarından 'emo' imajıyla Brookelle McKenzie gözüküyor. Brookelle McKenzie, dönemin meşhur sitesi MySpace'te de 'Brookelle Bones' adıyla bilinen biriydi. 14 yıl sonra, eski kimliğini ilk kez takipçilerine duyurdu. Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan genç kadının takipçileri, bu ifşaya oldukça şaşırdı. Bir kısmı, o dönemki adıyla 'Brookelle Bones'u eskiden de takip ettiğini belirtti.