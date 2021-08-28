İpek Açar’ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül 22 oldu! Güzelliğini annesinden almış...

Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İpek Açar'ın usta şarkıcı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü, genç kız oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Açar, zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aslı Gönül, bugün 22 yaşına bastı. Açar, kızının yeni yaşını Instagram'dan kutladı. Aslı Gönül'ün güzelliği, bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu...