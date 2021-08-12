İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Dijital ekranda yer alan "Aşk 101" dizisiyle şöhreti parlayan güzel oyuncu İpek Yazıcı'nın, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşması aşk iddialarını kuvvetlendirmişti. İlişkilerini gözler önüne seren çift, sosyal medyada aşk-ı ilan etti. Instagram sayfalarından siyah-beyaz karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir, paylaştıkları karelerdeki ilginç bir detayla da flaş bir gelişmeyi ele verdi! İşte detaylar...