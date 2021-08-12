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Haberler Galeri İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 07:18

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Dijital ekranda yer alan "Aşk 101" dizisiyle şöhreti parlayan güzel oyuncu İpek Yazıcı'nın, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşması aşk iddialarını kuvvetlendirmişti. İlişkilerini gözler önüne seren çift, sosyal medyada aşk-ı ilan etti. Instagram sayfalarından siyah-beyaz karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir, paylaştıkları karelerdeki ilginç bir detayla da flaş bir gelişmeyi ele verdi! İşte detaylar...

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Dijital ekranda yer alan "Aşk 101" dizisiyle şöhreti parlayan güzel oyuncu İpek Yazıcı'nın, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşması aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.

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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

İlişkilerini ele güne ilan eden çiftten romantik pozlar geldi. Son dönemin parlayan yıldızlarından oyuncu, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk karelerini yayınladı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Oyuncu, şarkıcı sevgilisiyle üç pozunu paylaştı. Öpüştüğü kareyi de yayınlayan Yazıcı, kalp emojisi koydu. Oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşka geldi! Romantik karelerdeki o detay flaş gelişmeyi ortaya çıkardı!

Yazıcı, sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkat çekti. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" diye yazdı.

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