Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
09:37
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber gelmişti. Ünlü çift, İtalya'da nikah masasına oturmuştu. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti İstanbul'da düğün yaptı. Çiftin düğünde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni toplarken, İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği ise hayran bıraktı.