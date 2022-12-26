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Haberler Galeri İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:37

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber gelmişti. Ünlü çift, İtalya'da nikah masasına oturmuştu. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti İstanbul'da düğün yaptı. Çiftin düğünde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni toplarken, İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği ise hayran bıraktı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı. 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir İtalya'da nikah masasına oturmuştu.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düşmüştü.

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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

2 ay önce Roma'da sürpriz nikahla evlenen çift, aileleri ve yakın dostları için İstanbul'da düğün yaptı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

Güzel oyuncu, düğün öncesi kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla pijama giyerek peş peşe pozlar verdi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle peri kızı gibi...

Bu özel günlerinde her anını çektiren oyuncu, düğün önce eşiyle pozlar da verdi.

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