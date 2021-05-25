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Haberler Galeri İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:48

fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı sosyal medyayı salladı...

Ünlü şarkıcı yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor. 'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan , tam kapanma sonrasında sezonu açmış ve soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaşan 34 yaşındaki şarkıcı, tüm gözleri üzerine çekti. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen İrem Derici, bikinili kareleriyle adeta şov yaptı, yüz binlerce beğeni topladı!

İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...

Ünlü şarkıcı yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor.

İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...

'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan , tam kapanma sonrasında sezonu açtı ve soluğu tatilde aldı.

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İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...

Zayıfladığı görülen Derici, hesabından adeta şov yapıyor.

İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...

Yaza fit girmek isteyen , nisan ortasında Şeyda Çoşkun ile diyete başlamıştı.

İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...

Şarkıcı 1.5 ayda 10 kilo verdi.

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