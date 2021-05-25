HaberlerGaleriİrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:40Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:48
İrem Derici fazla kilolarından kurtuldu bikinili pozlarıyla şov yaptı! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı...
Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor. Instagram'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, tam kapanma sonrasında sezonu açmış ve soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaşan 34 yaşındaki şarkıcı, tüm gözleri üzerine çekti. Fazla kilolarından kurtulduğu görülen İrem Derici, bikinili kareleriyle adeta şov yaptı, yüz binlerce beğeni topladı!