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'den açıklaması

Şarkıcı , katıldığı bir radyo programında geçen yıl yakınlaştığı hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 11:06
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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması

: "1.5 yıldır yalnızım. Kimseyi sevemiyorum. Taş gibi kaslı adamlar geliyor, ama kafatasının içi boş. Ben zekaya aşığım."

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'den açıklaması
İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması

sözlerine şöyle devam etti: "Artık küfürü, argoyu, sinirli halleri, egoizmi, işkolikliği, dediğim dedik tavrı bıraktım. Yeni İrem efsane."

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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması

Geçen yıl yakınlaştığı , için "Çok küfürlü konuşuyor, flört etmek istemedim" demişti.

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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması
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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması
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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması
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