İrem Derici'den Barış Murat Yağcı açıklaması

Şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir radyo programında geçen yıl yakınlaştığı Barış Murat Yağcı hakkında konuştu. İrem Derici: '1.5 yıldır yalnızım. Kimseyi sevemiyorum. Taş gibi kaslı adamlar geliyor, ama kafatasının içi boş. Ben zekaya aşığım.' İrem Derici sözlerine şöyle devam etti: 'Artık küfürü, argoyu, sinirli halleri, egoizmi, işkolikliği, dediğim dedik tavrı bıraktım. Yeni İrem efsane.' Geçen yıl yakınlaştığı Barış Murat Yağcı, İrem Derici için 'Çok küfürlü konuşuyor, flört etmek istemedim' demişti.