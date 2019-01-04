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Giriş Tarihi: 04.01.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 20:36
İrem Derici'den yeni imaj!
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İrem Derici'den yeni imaj!

, değiştirdiği imajını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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İrem Derici'den yeni imaj!

Geçtiğimiz haftalarda estetiğe ödediği ücretleri açıklayarak magazin gündeminde üst sıralarda yer alan genç popçu , bu kez saçlarının rengiyle oynadı ve eski sarışın haline döndü.

İrem Derici'den yeni imaj!

Sosyal medya hesabı Instagram'da yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Derici'nin bu son halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

İrem Derici'den yeni imaj!

Güzel şarkıcının "Özüme döndüm" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçileri yorumlarını eksik etmedi.

İrem Derici'den yeni imaj!

İşte o paylaşım:

İrem Derici'den yeni imaj!
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