İrem Derici'den yeni imaj!

İrem Derici, değiştirdiği imajını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Geçtiğimiz haftalarda estetiğe ödediği ücretleri açıklayarak magazin gündeminde üst sıralarda yer alan genç popçu İrem Derici, bu kez saçlarının rengiyle oynadı ve eski sarışın haline döndü. Sosyal medya hesabı Instagram'da yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Derici'nin bu son halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. Güzel şarkıcının 'Özüme döndüm' notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçileri yorumlarını eksik etmedi. İşte o paylaşım: