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Haberler Galeri İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:08

İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Derici göğüs estetiğine 4000 euro (45 bin TL) harcadığını söyledi.

İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor

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İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Derici, "4 bin euro (45 bin TL) verdim diye .... mikrofon uzatıyorum" dedi.

İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemiğin tatlıya bağlanmasıyla gündemde olan İrem Derici, bu kez kendisine çirkin diyen bir takipçisine verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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