İrem Derici’nin göğüs estetiğine verdiği para dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.