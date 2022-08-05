Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:30

İrem güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay plajda böyle görüntülendi!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatil yapıyor. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...