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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi

Giriş Tarihi: 18.07.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 14:45
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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

Hollywood yıldızı Bradley Cooper'dan bir kızı olan Rus model özel hayatı hakkında konuştu.

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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

32 yaşındaki model: "Bu yüzden 'kişisel yaşam' deniyor. Çünkü bana ait.

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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

Bunun hakkında konuşmak zorunda değilim. İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum.

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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum

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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
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: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
Irina Shayk: Kimsenin işime burnunu sokmasını istemiyorum
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