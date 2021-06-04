Irmak Ünal bikinili pozu ile yaktı geçti! Irmak Ünal'ın kaslı vücudu sosyal medyada büyük ilgi gördü

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz oyuncu Irmak Ünalbikinili pozu ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Spora düşkünlüğü ile bilinen Irmak Ünal bikinisiyle verdiği poz ile kaslarını sergiledi. Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile karantina günlerini takipçileri için daha keyifli bir hale getirmişti. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Irmak Ünal'ın bikinili pozu beğeni topladı. Irmak Ünal'ın kaslı vücudu takipçilerinin övgülerini aldı. İşte Irmak Ünal'ın bikinili pozu...