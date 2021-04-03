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Haberler Galeri Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:30

kimdir, kaç yaşında ve nereli? konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

'in sunuculuğundaki konukları arasında bu akşam yerini alıyor. Ünlü sanatçı programa konuk olmasıyla izleyenlerin gündemindeki yerini alırken "İbo Show konuklarından Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme taşınıyor. Ünlü sanatçı 1973 yılında Londra'da doğmuş ve Kıbrıs Türkü olarak bilinmektedir. Tiyatro bölümünden mezun olan sanatçı müzik kariyerine öğrencilik zamanında başlamıştır. Arabesk, Pop ve Türk sanat müziği gibi birçok alanda eserler veren Işın Karaca hayatı ve yaşı gibi detaylarla İbo Show izleyenlerinin merak konusu haline geliyor.

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

konukları arasında bu akşam ünlü sanatçı yerini alıyor. Arabesk, Pop ve Türk sanat müziği gibi birçok tarzda söylediği şarkılarla sevilen ünlü sanatçı öğrencilik yıllarında başladığı müzik kariyerine Panik Atak isimli gruba üye olarak başlamıştır. "İbo Show konuklarından Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları İbo Show izleyenleri tarafından yanıt aramaya başladı. Işın Karaca hayatı ve yaşı gibi detaylarla bu kapsamda gündemdeki yerini aldı.

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

7 Mart 1973 tarihinde Londra'da doğan , ilk günden olmasa bile çocukluğundan bu yana şarkı söylüyor. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

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Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

Müzik onun hayatında hep vardı, ama hayatının seyrini tek bir gecede değiştirebileceğini kendisi bile tahmin etmemişti. Kıbrıs'ta restoran işleten annesinin yanına tatil amacıyla gittiğinde, şarkı söylemeyi çok sevdiğini bilen annesi onu sahneye davet etti. Işın, her zamanki gibi, eşsiz sesiyle harika şarkılar söyledi ve olanlar oldu.

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

O gece başlayan tesadüfler, Işın'ın kısa bir süre içinde sahnelere çıkmasına kadar devam etti. Önceleri hobi olarak başlayan bu iş, bir anda onun yaşam tarzı haline geldi ve Işın, Kıbrıs'tan İstanbul'a yatay geçiş yapmaya karar verdi. Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı.

Işın Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Işın Karaca yaşı ve hayatına dair merak edilenler!

1999 yılında kurulan Panic Attack grubunda vokalistlik yapması, 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katılması, 1999 Altın Güvercin Yarışması bütün dallarda birincilik kazanması, Işın'ın başarılı müzik kariyerinin ilk basamaklarını oluşturdu. , Kasım 2001'de "Anadilim Aşk", Haziran 2006'da "Başka 33/3", Mayıs 2009'da "Uyanış" ve Nisan 2010'da sevilen arabesk eserleri yorumladığı "Arabesque" isimli albümlerini yayımladı. En son yayımladığı "Arabesque II Geçmiş Bize Yakışıyor" albümü yine öne çıkan Arabesk şarkıların Işın Karaca yorumuyla, 2011 yılının Temmuz ayında müzik marketlerdeki yerini aldı.

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