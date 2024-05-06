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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 23:06

İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş küçük bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu edinen Ayla filmi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmayı başardı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son hali...

İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol şimdi ne yapıyor? Etkili sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdi kocaman oldu...

İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

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İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.

İsmail Hacıoğlu’nun Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son hali şaşırttı! İşte Koreli Ayla’nın son hali!

Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

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