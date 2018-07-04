İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

İşte şöhretin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp sessiz sakin bir yaşamı tercih eden ünlüler... Zeynep Türkeş 90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan. Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor. Ceylan Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti. Ceylan 'Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum' dedi. Aslı Tandoğan Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti. Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, 'Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim' dedi. 'Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum.'