İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

"Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum."