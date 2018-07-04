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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()

İşte şöhretin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp sessiz sakin bir yaşamı tercih eden ünlüler...

Giriş Tarihi: 04.07.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 15:32
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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Zeynep Türkeş

90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Ceylan

Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Ceylan "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum" dedi.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Aslı Tandoğan

Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, "Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim" dedi.

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İstanbul'dan kaçan ünlüler ()
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Ceyda Ateş)

"Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum."

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