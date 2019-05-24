İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in eski hali şoke etti...
İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in eski hali şoke etti...
İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Özcan Deniz'in eski görüntüsü hayranlarını şoke etti. Oyunculuk kariyerine İstanbullu Gelin dizisinde devam eden Özcan Deniz bakımına özen gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Bakımlı ve genç görüntüsüne alışık olduğumuz İstanbullu Gelin dizisi oyuncusu Özcan Deniz'in ortaya çıkan eski fotoğrafı hayranlarını şoke etti. İşte İstanbullu Gelin dizisi oyuncusu Özcan Deniz ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...
Giriş Tarihi: 24.05.2019
07:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019
07:55