Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

’in ’i sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Ula İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan son olarak dizisinde canlandırdığı karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından ekranlar uzak kalan ünlü oyuncu eşi ve kızı İklim'le birlikte tatile çıktı. hebasından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini alan Bademci, kızı İklim'le gülümseten bir yaptı. Salih Bademci'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. İşte Salih Bademci ve İmer Özgün'ün kızları

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:58
İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Ula İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan son olarak dizisinde canlandırdığı karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından ekranlar uzak kalan ünlü oyuncu eşi ve kızı İklim'le birlikte tatile çıktı. hebasından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini alan Bademci, kızı İklim'le gülümseten bir yaptı. Salih Bademci'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. İşte Salih Bademci ve İmer Özgün'ün kızları

İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

ile mutlu bir evlilik sürdüren , kızı İklim ile pozunu hesabından yayınladı. Bademci'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

, kendisi gibi oyuncu olan ile 2015 yılında evlendi.

İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Baba olmanın heyecanını yaşayan Bademci, kızı İklim ile pozunu hesabından yayınladı.

İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

'nin paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Bademci, baba olduğunu geçtiğimiz aylarda hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

SON DAKİKA