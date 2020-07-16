İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci sosyal medyayı salladı! Kızı iklim’le böyle poz verdi!

Ula İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından ekranlar uzak kalan ünlü oyuncu eşi İmer Özgün ve kızı İklim'le birlikte tatile çıktı. Sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini alan Bademci, kızı İklim'le gülümseten bir paylaşım yaptı. Salih Bademci'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. İşte Salih Bademci ve İmer Özgün'ün kızları İlkim…