İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı. Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile doludizgin bir aşk yaşayan Aksüyek, aşka geldi. Dilara Aksüyek ile Onur Bay, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı. Cihangir'de arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı. Dilara Aksüyek, bir ara sevgilisine sarıldı. Bununla da yetinmeyen ünlü oyuncunun, Onur Bay'ın kulağından ısırıp sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.