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Haberler Galeri İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:14

'in 'i 'ın yıldızı genç sevgilisi 'la ! !

Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizisinde karakteriyle izlediğimiz , gönlünü 'ın Tekin'i 'a kaptırmıştı. Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile doludizgin bir aşk yaşayan Aksüyek, aşka geldi. Dilara Aksüyek ile Onur Bay, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı. 'de arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı. Dilara Aksüyek, bir ara sevgilisine sarıldı. Bununla da yetinmeyen ünlü oyuncunun, Onur Bay'ın kulağından ısırıp sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

Kısa ayrılık sürecinin ardından ilişkilerine ikinci şans veren ile aşka geldi. Yaş farkı nedeniyle çok konuşulan oyuncu çift, önceki gün 'de objektiflere takıldı.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

(33) ile kendisinden dokuz yaş küçük sevgilisi , sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı.

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

Milliyet'in haberine göre; Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske kuralına uyan ikili, 'de arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı. , bir ara sevgilisine sarıldı.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

Bununla da yetinmeyen ünlü oyuncunun, 'ın kulağından ısırıp sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı genç sevgilisi Onur Bay'la böyle görüntülendi! Bakan dönüp bir daha baktı!

Bu hallerinin objektiflere yansıdığını fark eden oyuncu çiftin utandığı görüldü. Dilara Akseyük, sevgilisinin yanından hızlıca uzaklaşıp bir markete girdi.

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