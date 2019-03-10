İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

ÖZGE SAMANCI

Sarayda hem alaturka hem alafranga menü vardı

YEMEK tarihçiliği alanında kitapları olan Doç. Dr. Özge Samancı, sözü aldı: "19'uncu yüzyılda Fransız gastronomisi; tüm dünyada, özellikle diplomatik ziyafetlerde uygulanan ve örnek alınan bir modeldi. II. Mahmut'tan itibaren elçi, yüksek görevli ya da yabancı misafirler geldiğinde, sarayda batı usulü sofra kurulur; menü hem alaturka, hem alafranga olurdu. Alafranga yemeklerde Fransız mutfağı ağırlıktaydı. Alaturka yemeklerde değişmeyen şey pilavdı çünkü özellikle pirinç pilavı; elit mutfağın göstergesiydi. Bu arada İstanbul'da 16'ncı yüzyılda Çin ya da İznik porselenleri tercih ediliyordu. Topkapı Sarayı'nın depolarında bir sürü Çin porseleni var. 18'inci yüzyılın sonlarından itibaren saray ve çevresi, batıdan gelen mutfak eşyalarını evlerine aldı ancak kullanmadı. 19'uncu yüzyılda ise servis ve kahvaltı tabakları mutfaklara girdi. Öyle kaşıklar anlatılıyor ki; sapı balina kemiğinden, üzeri zümrüt süslemeli..."