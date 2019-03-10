İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

ERHAN AFYONCU
Sofrada modernleşme II. Mahmut'la başladı
SÖZÜ ilk olarak tarihçi Erhan Afyoncu aldı: "Türklerin yaşam tarzı göçebelik üzerine... Orta Asya'dan Çin'e, İran'dan Anadolu'ya uzanan bir yolculuk bu. Rumlarla, Ermenilerle, Araplarla karşılaşmış, çok zengin bir mutfak tarzı ve kültürü oluşturmuşuz... Her yol İstanbul'a, saray mutfağına çıkıyor aslında. 18'inci yüzyıldan sonra ise batılılaşma başlamış. Bizanslılar, zaten çatal kullanıyordu ama çatalları iki dişliydi. Sonra Avrupa'dan dört dişli olanlar gelmiş. Eski dönemlerde masa yoktu, sandalye de yaygın değildi. Osmanlı mutfağında koyun, kuzu eti ve pirinç ağırlıklıydı. Şehzade sünnetlerinde verilen yemeklerde yedi çeşit pilav dağıtılırdı, 53 çeşit de tatlı... O dönemde en vazgeçilmez şey; şerbet ve şuruplardı. II. Mahmut döneminde; tam batılılaşmayla birlikte saray mutfağına Avrupa tarzı çatalbıçak takımları ile masa, sandalye ve yeni araç gereçler girdi. Mesela Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Fransa'dan saray mobilyası getirmiş… Bugünkü mutfağımızdaki birçok şey, 19'uncu yüzyılda oluşmuş."