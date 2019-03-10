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’un kültürü insanlık tarihi kadar eski

SABAH/GÜNAYDIN ve Karaca'nın, Anadolu'yu il il gezerek hazırladığı, Türkiye'nin kültürü haritasını çıkaran araştırmanın ikinci durağı oldu. Gurmeler, tarihçiler ve şehrin tanınmış isimleriyle buluşup İstanbul'un mutfak kültürünü, sofra adabını ve misafir ağırlama geleneklerini konuştuk.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:54
İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

FOTOĞRAFLAR: MURAT ŞENGÜL

buluşmasının adresi, Eski Büyükdere İskelesi'ydi. Herkes büyük bir masanın etrafında toplandı. Açılış konuşmasını moderatör Sinan Özedincik yaptı: "Karaca, bir süre önce Türkiye Alışkanlıkları Etnografik Araştırma'sını hayata geçirdi. Biz de bu araştırmadan yola çıkarak, il il dolaşıp Türkiye'nin sofra kültürünü ele alıyoruz.

İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

Sıra 'da..." İstanbul, dünyanın en büyük iki imparatorluğuna asırlar boyu ev sahipliği yapmış bir şehir... Bu derin geçmişi nedeniyle İstanbul mutfağı; sıradanlığın çok ötesinde, özel bir kültür… Masada servis başladığında gözler, dışarıda akan Boğaz'ın serin sularına çevrildi...

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İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

ERHAN AFYONCU
Sofrada modernleşme II. Mahmut'la başladı
SÖZÜ ilk olarak tarihçi Erhan Afyoncu aldı: "Türklerin yaşam tarzı göçebelik üzerine... Orta Asya'dan Çin'e, İran'dan Anadolu'ya uzanan bir yolculuk bu. Rumlarla, Ermenilerle, Araplarla karşılaşmış, çok zengin bir mutfak tarzı ve kültürü oluşturmuşuz... Her yol 'a, saray mutfağına çıkıyor aslında. 18'inci yüzyıldan sonra ise batılılaşma başlamış. Bizanslılar, zaten çatal kullanıyordu ama çatalları iki dişliydi. Sonra Avrupa'dan dört dişli olanlar gelmiş. Eski dönemlerde masa yoktu, sandalye de yaygın değildi. Osmanlı mutfağında koyun, kuzu eti ve pirinç ağırlıklıydı. Şehzade sünnetlerinde verilen yemeklerde yedi çeşit pilav dağıtılırdı, 53 çeşit de tatlı... O dönemde en vazgeçilmez şey; şerbet ve şuruplardı. II. Mahmut döneminde; tam batılılaşmayla birlikte saray mutfağına Avrupa tarzı çatalbıçak takımları ile masa, sandalye ve yeni araç gereçler girdi. Mesela Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Fransa'dan saray mobilyası getirmiş… Bugünkü mutfağımızdaki birçok şey, 19'uncu yüzyılda oluşmuş."

İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

CEM HAKKO
Bizim masamızda asla iş konuşulmazdı
KONU masa düzeninden açılınca, Cem Hakko çocukluğuna döndü: " Akşam yemeği benim ailem için çok önemliydi. Babam (Vitali Hakko); akşam 19.00'da da, 22.00'de de eve gelse onu beklerdik. O kalkmadan masadan asla kalkmazdık. Çünkü hayata dair güzel hikayeler ve deneyimlerini paylaşırdı bizimle. Annemin (Ketty Hakko) çok önemsediği bazı prensipler de vardı; mutfağın sessiz olması, masada iş konuşulmaması, masadaki örtü ve peçetelerin ütüsü ve genel renk uyumu gibi. Soframızda mumlar ve çiçek olurdu mutlaka. Yıllar geçti aynı kurallar kendi evimde de süregeldi. Yani sonuç olarak bence bir sofrada yemeğin tadı kadar, sunumu da önemlidir."

İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

ÖZGE SAMANCI
Sarayda hem alaturka hem alafranga menü vardı
YEMEK tarihçiliği alanında kitapları olan Doç. Dr. Özge Samancı, sözü aldı: "19'uncu yüzyılda Fransız gastronomisi; tüm dünyada, özellikle diplomatik ziyafetlerde uygulanan ve örnek alınan bir modeldi. II. Mahmut'tan itibaren elçi, yüksek görevli ya da yabancı misafirler geldiğinde, sarayda batı usulü kurulur; menü hem alaturka, hem alafranga olurdu. Alafranga yemeklerde Fransız mutfağı ağırlıktaydı. Alaturka yemeklerde değişmeyen şey pilavdı çünkü özellikle pirinç pilavı; elit mutfağın göstergesiydi. Bu arada 'da 16'ncı yüzyılda Çin ya da İznik porselenleri tercih ediliyordu. Topkapı Sarayı'nın depolarında bir sürü Çin porseleni var. 18'inci yüzyılın sonlarından itibaren saray ve çevresi, batıdan gelen mutfak eşyalarını evlerine aldı ancak kullanmadı. 19'uncu yüzyılda ise servis ve kahvaltı tabakları mutfaklara girdi. Öyle kaşıklar anlatılıyor ki; sapı balina kemiğinden, üzeri zümrüt süslemeli..."

İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

İSMET SAZ
Türkiye'de 86 yemek okulu var
ŞEF İsmet Saz, 'da son dönemde büyük bir değişim içine giren yeme-içme sektörüne dair tespitlerde bulundu: "Ülkemizde 15 sene önceki yemek kültürü çok daha iyiydi. Servis ettiğimiz yemekleri yaparken çok büyük zevk alıyorduk. Bugün üç ya da dört tane şef restoranı var. Artan turist sayısı ve göç gibi unsurlar, yeme-içme alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerin oranı arttı. Şu an ülkemizde 86 tane yemek okulu var. Yılda 10 bin kişi buralardan mezun oluyor. Ancak bu mezunlardan sadece 50 ya da 60'ı önemli mutfaklarda kalabiliyor."

İstanbul’un sofra kültürü insanlık tarihi kadar eski

OSMAN SERİM
Türk diplomatın en büyük sınavı sofra adabıdır
YIYECEK-içecek danışmanlığı yapan ve yemek kültürü üzerine kitapları bulunan Osman Serim: "Saray döneminde 'da bambaşka gruplar vardı. Suriçi'nde başka, Pera'da başka bir hayat sürülüyordu. O etnik gruplar arasındaki menü, tarif, adab-ı muaşeret ve dini kurallar, mutfağı etkiledi. Bugünkü Türk insanının aklı biraz karışık çünkü Osmanlı'dan, hatta Orta Asya'dan gelen kuralların bir kısmı hâlâ geçerli. Hatta diplomatlarla konuştuğumuz zaman; görev yaptıkları yerlerdeki ve sosyal adetlere vakıf olma konusunda sıkıntı çektiklerini görüyoruz. 'Türk diplomatın en büyük sınavı sofradadır' derlerdi, hakikaten de doğru..." Serim, yemek kültürümüzdeki dini etkileri ise şöyle anlattı: "Bizim soframızda içki yoktur. İçki olmayınca yemek çok çabuk yeniyor...

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