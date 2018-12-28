İşte 2018 yılında boşanan ünlüler! Listede yok yok

31 Aralık 2015'te Edip Burak Ertoğan ile yurt dışında evlenen Gonca Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan ''Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz'' sözleriyle duyurmuştu. Ve çift 30 Nisan 2018'de boşandı.