İşte 2018 yılında boşanan ünlüler! Listede yok yok

Evlilik kararı alarak mutluluğa imza atmışlardı... Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaştılar. Kimileri çocuk sahibi de oldu. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbiriyle geçinemedi. İşte 2018'de boşanan ünlüler... Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 12:53
2009 yılında, Burak Yılmaz'ın kendi kına gecesinde Rus kızlarla eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası tartışan İstem Atilla - Burak Yılmaz çifti, düğünden iki gün önce ayrılmıştı.
Çift, 5 yıl sonra barışıp evlendi fakat
2018 yılında İstem Atilla, eşi Burak Yılmaz'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.
31 Aralık 2015'te Edip Burak Ertoğan ile yurt dışında evlenen Gonca Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan ''Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz'' sözleriyle duyurmuştu. Ve çift 30 Nisan
2018'de boşandı.
Oyuncu Tuba Ünsal 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da evlenmişti. Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da olmuştu. Ancak 5 yıl süren evlilik Haziran ayında boşanmayla noktalandı.
Tuba Ünsal, Mirgün Cabas ile boşanmalarını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü şu not ile duyurmuştu: ''Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler.''
Oyuncu
boşanma sonrası Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'ta doyasıya eğlenmişti. Dört erkek arkadaşıyla eğlenen Ünsal, bu anları Instagram'da paylaşmıştı.