Haberler

Galeri

İşte 2019'un en güzel yıldızları! Aralarında Türkler de var

İşte 2019'un en güzel yıldızları! Aralarında Türkler de var

Dünyanın en güzel yüzlü isimleri kimler? Aralarında Türklerin de olduğu liste ortaya çıktı. 2019 yılının en güzellerini belirlediler! Sanatçılar, sporcular ve modellerin olduğu sıralamada şaşırtıcı isimler de var. Amerikan internet sitesi Top Beauty World, 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Üstelik listede Türkler de var. Dünyanın farklı ülkelerinden isimlerin oylandığı ve belirli kategorilere göre listelendiği sıralama çok konuşuldu. İşte zirvede bir Türk yıldızın bulunduğu o sıralama! Kimi çok ünlü isimlerin giremediği sıralamaya kimi ülkelerden sürpriz isimler girebildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.Peki Türkiye'den en güzel kadınlar listesine giren isimler kimler? Dünyanın en güzel kadını kim oldu? Bu soruyu merak eden bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği çalışma sonuçları açıklandı. Listede sürprizler var. Dünyanın en güzel kadınları sıralaması belli oldu.