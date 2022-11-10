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Haberler Galeri 6 aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen'in belirginleşen göbeği!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 14:46

6 aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen'in belirginleşen göbeği!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak belirginleşen göbeğini paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...

6 aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen’in belirginleşen göbeği!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

6 aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen’in belirginleşen göbeği!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

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6 aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen’in belirginleşen göbeği!

6 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Asansörde poz veren Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.

6 aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen’in belirginleşen göbeği!

İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİ...

6 aylık hamile Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen’in belirginleşen göbeği!

Güzel oyuncu geçen günlerde de dünya tatlısı köpeği ile çektirdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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