Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
14:46
6 aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz! İşte Fahriye Evcen'in belirginleşen göbeği!
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak belirginleşen göbeğini paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...