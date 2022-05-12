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Haberler Galeri İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:11

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor... İşte Ayşenur Balcı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri…

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın zaman içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü TV yıldızının değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

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İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medyada gündem oldu

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

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