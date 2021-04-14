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Haberler Galeri 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…
Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 08:34

'' yarışmacısı estetikle adeta ! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

Bir döneme damga vuran yarışma '' ile adından sıkça söz ettiren kökenli , şimdi . Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken . Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Sima Şerafettinova'nın, sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

Bir dönemin popüler yarışması '' ile adından sıkça söz ettiren kökenli , 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken .

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

'nın, görenleri şaşkına çevirdi.

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'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

kökenli , yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle adeta bambaşka biri oldu! 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken…

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca yaptıran model 'nın, sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

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