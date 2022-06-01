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Haberler Galeri 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı
Giriş Tarihi: 01.06.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 21:03

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Yağmur Taktaş yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yağmur Taktaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yağmur Taktaş yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Yağmur Taktaş, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Defalarca estetik yaptıran Yağmur Taktaş'ın Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Yağmur'u görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Yağmur'un eski halinde eser yok. İşte Yağmur Taktaş inanılmaz değişimi…

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Yağmur Taktaş, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Defalarca estetik yaptıran Yağmur Taktaş'ın Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Yağmur'u görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Yağmur'un eski halinde eser yok.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Yağmur Taktaş, estetikleriyle gündemden düşmüyor. Taktaş'ın son halini görenlerse kendisini tanımakta zorlanıyor.

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’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim'in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Taktaş son olarak ise değişimiyle dikkatleri çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan'la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş'ın son hali olay oldu.

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