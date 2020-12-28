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Haberler Galeri İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

İşte Benim Stilim'le ünlenen ’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

'İşte Benim Stilim' ve '' yarışmasıyla ünlenen , odasında paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyada oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündeminde sık sık yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak otelin banyosunda bornozlu kareleriyle çekti. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. Candan daha önce yaptığı bir açıklamada "Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik" demişti. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:12
İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

'İşte Benim Stilim' ve '' yarışmasıyla ünlenen , odasında paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyada oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündeminde sık sık yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak otelin banyosunda bornozlu kareleriyle çekti. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. Candan daha önce yaptığı bir açıklamada "Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik" demişti. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

Katıldığı yarışmalarla yıldızı parlayan , kaldığı otelin banyosunda bornozla cüretkar pozlar verdi.

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İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

Pozlarında açıldıkça açılan Candan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında 'a katılan her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın ayna karşısında bornozlu paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Cesareti hayran bıraktı!

Şimdiler otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından birbirinden cesur pozlarını yayınladı.

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